رياضة | قناة الاتحاد الآسيوي يوتيوب مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر في نهائي دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قناة الاتحاد الآسيوي يوتيوب مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر في نهائي دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة ستار تابع البث المباشر لمباراة فريق الهلال السعودي ضد فريق أوراوا الياباني في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب جامعة الملك سعود ضمن منافسات ذهاب دور النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا KOORA ONLINE وستكون تلك المباراة نارية بين الفريقين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والاقتراب من حصد اللقب الآسيوي هذا الموسم YALA KOORA.

موعد مباراة الهلال ضد أوراوا COOL KOORA

وسوف تقام المباراة بين فريق الهلال السعودي وفريق أوراوا الياباني في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة GOAL KOORA وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، بينما ستقام في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب BEIN MATSH.

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يلا كورة القنوات الناقلة لنهائي دور ابطال آسيا YALA LIVE

كورة ستار وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات دوري ابطال اسيا هذا الموسم بشكل حصري على قنواتها عبر قمري النايل سات والعرب سات COOL KOORA حيث ستُذاع المباراة بين فريق الهلال السعودي وفريق أوراوا الياباني عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

يلا شوت بلس ويسعى نادي الهلال لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه ووسط جماهيره من أجل الاقتراب أكثر لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا هذا الموسم YALA KOORA حيث يغيب اللقب عن فريق الهلال منذ سنوات طويلة وكان آخر لقب قد حققه الفريق الأزرق في بداية الالفينيات اي ما يقارب من 20 عاما YALA SHOOOT PLUS، ويدخل لاعبو الهلال اللقاء ويتمنوا الاستفادة من تدعيم الجماهير لهم على ملعبهم خلال النهائي الآسيوي KOORA STAR.