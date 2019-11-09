رياضة | مشاهدة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا الآن Final champions

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر يلا شوت YALLA SHOOT ، في المباراة التي تقام اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2019، في اطار ذهاب نهائي دوري ابطال آسيا على استاد جامعة الملك سعود، ويسعى الفريق السعودي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم بنتيجة تساعدة على تحقيق اللقب الغائب عنه منذ ما بقارب من 19 عام، حيث كان أخر لقب للهلال في هذه البطولة عام 2000 .

موعد مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر كورة لايف KORA LIVE والقنوات الناقلة لها:-

تقام مباراة الهلال وأوراوا، اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة بين سبورت bein sports، المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال آسيا، إلى جانب قناة قناة الاتحاد الآسيوي، وقناة الكأس، ويدير اللقاء تحكيميا الحكم العراقي، علي صباح، ويعاونه، أمير داوود، وحيدر عبدالمحسن، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، بالاضافة الى البث الحي والمباشر لموقع الخليج 365 الرياضي.

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