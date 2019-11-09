رياضة | تشكيل الهلال الرسمي أمام أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا.. مشاهدة مباراة الهلال ضد أوراوا بث مباشر مجانًا KSA

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أعلن الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن التشكيل الرسمي لفريقه في مواجهة فريق أوراوا ريد الياباني، اليوم السبت، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال ضد أوراوا في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت جرينتش.

وفيما يلي تشكيل فريق الهلال في مواجهة أوراوا:-

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

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خط الدفاع: محمد البريك – جانج هيون سو – علي البليهي – ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو – سلمان الفرج – أندريه كاريلو – سيباستيان جيوفينكو – سالم الدوسري.

خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز.

وضرب نادي الهلال موعدًا مع نادي أوراوا ريد في نهائي دوري أبطال آسيا، عقب فوزه على السد القطري بمجموع اللقائين بنتيجة 4-1، فيما خطف الفريق الياباني بطاقة التأهل إلى نهائي الحلم، عقب تحقيقه فوزا ثمينا أمام جوانجزو إيفرجراند الصيني بثلاثة أهداف دون رد، من إجمالي مبارتي الذهاب والإياب.

