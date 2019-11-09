رياضة | السكة تهزم العبور وسقوط البلاستيك وبهتيم وفوز بطا وبنها واتحاد الشرطة بالقسم الثالث

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فاز فريق السكة الحديد بقيادة جمعة مشهور على حساب فريق العبور بقيادة مدحت قنديل بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم على ستاد السكة الحديد ضمن مباريات الجولة السادسة من المجموعة السادسة للقسم الثالث.

وخاض فريق السكة الحديد اللقاء بتشكيل ضم : إبراهيم شعللها،مصطفى عبد ربه، حسن بشندى، محمود أكمل، المتولى محمود، فوزي الكاشف، طه زين العابدين، أحمد عبد المنعم كشرى، مصطفى جعفر، محمد عبد الفتاح شولا.

البدلاء : محمد جمال، مصطفى جلال، أحمد علي، فتحي مجدى، ياسر رضا، ومحمود سعيد الصقر.

وخاض فريق العبور بشكيل ضم محمد غنيم، باسم محمد، أحمد حمدي، كريم أحمد، أيمن مجدى، أحمد مديح، مصطفى نصر، محمود علي، إسلام مجدى، عبد العزيز السيد، هشام محيى.

البدلاء : محمود محمد، محمد جمال، حسام الدين ناصر، أحمد فتحي، لأمين ديب، بدوى سعيد.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق السكة الحديد على فريق العبور بهدفين نظيفين سجلها مصطفى جعفر وفوزي الكاشف، حيث بدأ اللقاء قويا وسيطرة من جانب السكة الحديد.

احستب حكم المباراة ضربة جزاء أثر عرقلة مصطفى جعفر نفذها مصطفى جعفر داخل المرمى مسجل الهدف الأول للسكة الحديد في الدقيقة 10٠

انطلق فوزي الكاشف من وسط الملعب ويلعب كرة عرضية إلى أحمد عبد المنعم كشرى الذي يسدد كرة قوية ينقذ الحارس إلى ضربة ركنية، وهجمه وحيد لفريق العبور في الشوط الأول، من عرضية اللاعب أحمد مديح يقابلها هشام محيى فوق العارضة في الدقيقة 27.

في الدقيقة 30 التغيير الأول لفريق العبور بنزول لاميين ويب بدلا من أحمد مديح

في الدقيقة 34 الهدف الثاني للسكة الحديد، عن طريق كرة من منتصف الملعب من محمد عبد الفتاح شولا إلى مصطفى جعفر نجم المباراة الذي رواغ المدافع ومرر الكرة إلى فوزى الكاشف الذي وضع الكرة داخل المرم.

ومع بداية الشوط احداث الشوط الثاني جاء الهدف الثالث لفريق السكة في الدقيقة 5تمرير رائعه من أحمد عبد المنعم كشرى إلى فوزى الكاشف الذي لعب الكرة عرضية ليقابله محمد عبد الفتاح شولا كابتن الفريق داخل الشباك.

وجاء الهدف الرابع لفريق السكة في الدقيقة 9 عرضية من أحمد عبد المنعم كشرى إلى مصطفى جعفر الذي يضيع الكرة داخل المرمى، ليصبح هداف المجموعة برصيد 7 أهداف.

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وفي الدقيقة 18أجرى مدحت قنديل تغيرين بنزول بدوى السعيد وحسام الدين ناصر ، والتغيير ثانى لفريق السكة محمود سعيد الصقر بدلا من مصطفى جعفر.

وفي الدقيقة 30 الهدف الخامس لفريق السكة رواغ أحمد كشرى بطريقة رائعة أكثر من مدافع ومرر الكرة إلى محمود سعيد الصقر الذى وضع الكرة داخل المرمى ٠

التغيير الثالث لفريق السكة من فتحى مجدى مكان المتولى محمود، وسجل عبد العزيز السيد هدف العبور من ضربة رأس رائع من عرضية كريم شحاته في الدقيقة 36.

واداد اللقاء تحكيمي الحكم هشام الفلال حكم ساحة ومحمد حسين مساعد أول وسعد هواش مساعد ثانى.

أسفرت باقي نتائج الجولة عن :

فوز فريق بطا على فريق شباب الأميرية بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

كما حقق فريق المرج مفاجأة بالفوز خارج ملعبة على فريق بهتيم بهدفين نظيفين

وفاز فريق الشمس على فريق ألماظة بهدف، وبنها على فريق سراى القبة بهدفين مقابل هدف، وتغلب اتحاد لشرطة على فريق البلاستيك بهدف نظيف,

ترتيب المجموعة السادسة

1- الشمس13 نقطة

2- شباب بطا 13نقطة

3- السكة12 نقطة

4- الشرطة 12 نقطة

5- ألماظة 7 نقاط

6- مصر للتأمين 7 نقاط

7- الغابة 7 نقاط

8- بهتيم 7 نقاط

9- بنها 7 نقاط

10-طوخ7 نقاط

11- الأميرية 6 نقاط

12- العبور 6 نقاط

13- البلاستيك 4 نقاط

14- المرج نقطة وحيدة

15- سراى القبة بدون نقاط