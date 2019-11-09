رياضة | ميسي يهدد ليفاندوفسكي لهذا السبب

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أصبح البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني في حالة تهديد بسبب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني.

ميسي يهدد ليفاندوفسكي بصفته هداف العام

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ميسي أصبح ليفاندوفسكي بمناسبة إقتراب فوزه بجائزة هداف عام 2019.

رصيد أهداف الثنائي

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفاندوفسكي يملك حتى الآن 39 هدف خلال هذا العام بينما يملك ليونيل ميسي 36 هدف وبالتالي فهناك 3 أهداف فقط تفصل بينهم.

كما ذكرت الصحيفة أن هذه الأهداف تم حسابها دون حساب الأهداف التي سجلها ليفاندوفسكي أو ميسي مع منتخبات بلادهم.

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مشاركات ميسي وليفاندوفسكي مع أنديتهم هذا الموسم

وقد شارك ليونيل ميسي في 15 مباراة حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 9 أهداف وصنع 6 أهداف آخرين.

بينما شارك روبرت ليفاندوفسكي في 21 مباراة حتى الآن مع نادي بايرن ميونخ خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل 23 هدف وصنع هدف وحيد.

ترتيب بايرن ميونخ وبرشلونة في دورياتهم

ويحتل نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 23 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.

فيما يتواجد نادي بايرن ميونخ في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.