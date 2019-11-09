رياضة | فوز عمال المنصورة وميجا سبورت وتعادل بني عبيد يشعل القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز عمال المنصورة وميجا سبورت وتعادل بني عبيد يشعل القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنتهت قبل قليل مباريات الجولة الرابعة بالقسم الثالث للمجموعة العاشرة بمنطقة الدقهلية حيث أقيمت ٧ مباريات فيما غاب منية سمنود عن المشاركة بهذه الجولة لحصولة على راحه.

تمكن بنى عبيد من العودة بنقطة ثمينة حافظت له على صدارة المجموعة بعدما تعادل سلبيا أمام مضيفه شربين.

وخسر شيكو فرصة الملاحقة والإنفراد بالصدارة بعدما تعرض لخسارة كبيرة أمام مستضيفه ميجاسبورت بنتيجة ٣-١.

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وخطف الأمير نقطة التعادل أمام شبان بدواى بعدما إنتهت المباراة بنتيجة ١-١ فيما فشل نبروه فى إستغلال تعثر منافسيه وإكتفى بتعادل إيجابى بهدف أمام مستضيفه كهرباء طلخا.

وشهدت مباراة مياه الدقهلية و المطرية التعادل الإيجابى بهدف لمثله، فيما تمكن عمال المنصورة من تحقيق فوز ثمين بهدف على حساب بلقاس.

ترتيب فرق المجموعة العاشرة عقب نهاية مباريات اليوم :

1-بنى عبيد ١٠ نقاط

2-شيكو ٩ نقاط

3-نبروه ٨ نقاط

4-شربين ٧ نقاط

5-بلقاس ٧ نقاط

6-بدواي ٦ نقاط

7-ميجاسبورت ٥ نقاط

8-عمال المنصورة ٥ نقاط

9-السنبلاوين ٥ نقاط

10-الأمير ٤ نقاط

11-مياه الدقهلية ٣ نقاط

12-المطرية نقطتين

13كهرباء طلخا نقطة وحيدة

14-منية سمنود نقطة وحيدة

15-المنزلة بلا نقاط