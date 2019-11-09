شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة في تشكيل ريال مدريد امام ايبار في الليجا الاسبانية والان مع التفاصيل

السبت 9 نوفمبر 2019 ريال مدريد يواجه ريال مدريد نظيره ايبار في اطار الجولة ال١٣ من منافسات الليجا الاسبانية والتي يحتل فيها المرينجي المركز الثالث برصيد ٢٢ نقطة .

ويدخل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المباراة بالتشكيل التالي :. Advertisements حراسة المرمي : كورتوا خط الدفاع: ميندي - كارفخال-فاران-راموس خط الوسط : مودريتش-كاسميرو-فالفيردي خط الهجوم: هازارد-بنزيما-فايكيز ويدخل ايبار المباراة بالتشكيل التالي:. حراسة المرمي: ديموتروفيتش خط الدفاع:اربيلا-بيجاس-انخيل-بلاسيس خط الوسط: إنوي-ديوب-إسكالانتي-اوريانا خط الهجوم:كيمي-اينريش ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد ٢٢ نقطة، بينما يحتل ايبار المركز ال١٤ برصيد ١٥ نقطة

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