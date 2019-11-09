شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. نقل نهائي دوري أبطال أوروبا إلي قارة أخرى والان مع التفاصيل

السبت 9 نوفمبر 2019 كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ان الاتحاد الاوروبي لكرة القدم ينوي نقل مباراة نهائي دوري ابطال اوروبا ٢٠٢٤ خارج القارة .

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