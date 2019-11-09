مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر نهائي أبطال أسيا

السبت 9 نوفمبر 2019

الهلال

يقدم الخليج 365 مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا الياباني اليوم ، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 على ملعب محيط الرعب معقل الهلاليين.



وجاء تشكيل الهلال السعودي كالتالي

وعلى الجانب الآخر كشف الروماني رزافان لوشيسكو ، المدير الفني لنادي الهلال السعودي عن تشكيل فريقه ، لمواجهة نادي أوراوا الياباني ، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، حيث جاء التشكيل الرسمي كالتالي :_

في حراسة المرمى : المعيوف

خط الدفاع: البريك - جانج - البليهي - الشهراني

Advertisements

خط الوسط :عطيف - سليمان الفرج - جيوفينكو

خط الهجوم:كاريلو - سالم الدوسري - بافتيمبي جوميز

تشكيل أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

وشهدت تشكيل المدرب تسويوشي أوتسوكي المدير الفني للفريق الياباني، الدفع بالرباعي الهجومي "سيكيني، ناجاساوا، كوروكي، فابريكو" حيث جاء تشكيل أوراوا كالتالي :_

فوكوشيما، ايواناما، سوزوكي، ماكينو، هاشيوكو، ايفرتون، اوكي، سيكيني، ناجاساوا، كوروكي، فابريكو

القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال آسيا وعلى ضوء نهائي دوري أبطال آسيا فمن المقرر أن تنقل قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، مباراة الهلال وأوراوا في ذهاب دوري أبطال آسيا 2019 .

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر