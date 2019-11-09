شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة في تشكيل برشلونة المتوقع أمام سيلتا فيجو والان مع التفاصيل

السبت 9 نوفمبر 2019 ميسي استقر زين الدين زيدان بشكل كبير على تشكيل برشلونة الذي سوف يبدأ مباراته أمام وسيلتا فيجو، اليوم السبت على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر الدوري الإسباني ومن المتوقع أن يكون تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن. خط الدفاع: جونيور فيربو، لينجليت، بيكيه، سيميدو. Advertisements خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، أرثور. خط الهجوم: جريزمان، سواريز، ميسي. وتشهد تشكيلة برشلونة الأساسية، عودة المهاجم لويس سواريز للمشاركة مع الفريق منذ البداية، بعد الإصابة. ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 22 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن ريال سوسييداد المتصدر، بينما يتواجد سيلتا فيجو في الترتيب الثامن عشر برصيد 9 نقاط.

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