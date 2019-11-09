شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة بدلاء نارية للزعيم أمام وأوراوا في نهائي أسيا والان مع التفاصيل

السبت 9 نوفمبر 2019 الهلال السعودي أعلن الروماني رازفان لوشيسكو، عن تشكيل الهلال السعودي لمواجهة أوراوا ريد دياموندز الياباني اليوم السبت في نهائي دوري أبطال أسيا على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"،

وشهد تشكيل الهلال الأساسي، تواجد القوة الضاربة، بقيادة المهاجم الفرنسي الفذ بافتيمبي جوميز، ودون أي غيابات. - وجاء تشكيل الهلال كالآتي: حراسة المرمى: عبدالله المعيوف. Advertisements خط الدفاع: ياسر الشهراني – علي البليهي – جانغ هيون سو – محمد البريك. خط الارتكاز: عبدالله عطيف – سلمان الفرج. الوسط الهجومي: سالم الدوسري – سيباستيان جيوفينكو – أندريه كاريلو. قلب الهجوم: بافتيمبي جوميز. وشهدت قائمة بدلاء الهلال أمام أوراوا عدد من اللاعبين البارزين أبرزها عودة اللاعب محمد كنو، الغائب: قائمة بدلاء الهلال أمام أوراوا.. محمد الواكد، محمد جحفلي، محمد كنو، محمد الشلهوب، نواف العابد،هتان باهبري،صالح الشهري.

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