شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يكشف موعد عودة محمود متولي لتدريبات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمود متولي، مدافع الفريق، يحتاج ثلاثة أسابيع من أجل التعافي من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية.

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وأضاف عبدالحفيظ، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن محمود متولي يستكمل برنامجه العلاجي والتأهيلي خلال الفترة الحالية من أجل تجهيزه للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية والمباريات.

وأوضح أن «متولي» أجرى أشعة في الإمارات على هامش معسكر الفريق الأخير، كما خضع للفحص الطبي لدى استشاري ألماني للاطمئنان على إصابته، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل جيد في عملية تأهيل اللاعب وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

يذكر أن محمود متولي تعرض للإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك التي فاز بها الأهلي 3ـ 2 وتوج فيها باللقب للمرة الـ11.