نهائي أبطال آسيا| رزافان يدفع بالقوة الضاربة في تشكيل الهلال السعودي 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019 كشف الروماني رزافان لوشيسكو ، المدير الفني لنادي الهلال السعودي عن تشكيل فريقه ، لمواجهة نادي أوراوا الياباني ، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا حيث شهد التشكيل الرسمي تواجد أسلحة الزعيم الهجومية الضاربة.

تشكيل الهلال السعودي ويواجه الهلال السعودي مضيفه أوراوا الياباني على ملعب محيط الرعب في تمام السادسة والنص من مساء اليوم السبت وذلك في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا وجاء تشكيل الزعيم السعودي كالتالي :_ في حراسة المرمى : المعيوف Advertisements خط الدفاع: البريك - جانج - البليهي - الشهراني خط الوسط :عطيف - سليمان الفرج - جيوفينكو خط الهجوم:كاريلو - سالم الدوسري - بافتيمبي جوميز القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال آسيا وعلى ضوء نهائي دوري أبطال آسيا فمن المقرر أن تنقل قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، مباراة الهلال وأوراوا في ذهاب دوري أبطال آسيا 2019 .

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