شكرا لقرائتكم الزمالك ينهى أزمة تعديل عقد محمود علاء بعد معسكر المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
محمود علاء يتواجد فى الوقت الحالى مع المنتخب المصري الذي يستعد لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، والمقرر لهما يومي 14 و18 نوفمبر الجاري.
ويأمل مسؤولو الزمالك إنهاء الاتفاق مع محمود علاء بشأن التفاصيل الخاصة بتعديل عقده، لاسيما أن اللاعب تلقى أكثر من وعد سابق بتعديل قيمة عقده المالية، ولكن لم يتم حسم هذا الملف حتى الآن.
يذكر أن الناديين السعوديين سبق وطلبا التعاقد مع علاء في بداية الموسم الجاري، قبل أن يتم رفض العرض من إدارة الزمالك ويقرر تعديل عقد اللاعب وهو ما لم يحدث حتى الآن.
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