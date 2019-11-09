شكرا لقرائتكم كهربا ينضم لمعسكر المنتخب الليلة استعدادا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينضم محمود كهربا لاعب أفيس البرتغالى لمعسكر المنتخب الليلة، بالإسكندرية استعدادا لمباراة كينيا الخميس المقبل، فى افتتاح مشوار التصفيات الافريقية، وكان اللاعب قد وصل اليوم إلى القاهرة بعد توقف الدورى البرتغالى.

ويحاول الجهاز الفنى الإستفادة من كهربا رغم عدم مشاركته بإنتظام مع ناديه الحالى، وسبق للجهاز الفنى أن تواصل مع اللاعب وطالبه بإستغلال الفرصة خاصة وأنه سيكون تحت الاختبار خلال المعسكر الحالى وفى حالة عدم إثبات جاهزيته سيتم استبعاده.