شكرا لقرائتكم مدرب الزمالك يعقد جلسة خاصة مع الونش وجابر قبل مران اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص عصام مرعي المدرب العام للزمالك، على عقد جلسة سريعة مع الثنائي محمود الونش وإسلام جابر لاعبى الفريق قبل انطلاق مران اليوم لمنحهما بعض التعليمات الفنية الخاصة بعد عودة الفريق لتدريباته عقب نهاية الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين خلال الـ48 ساعة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الزمالك يعقد جلسة خاصة مع الونش وجابر قبل مران اليوم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.