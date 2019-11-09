شكرا لقرائتكم مدرب الزمالك يعقد جلسة خاصة مع الونش وجابر قبل مران اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص عصام مرعي المدرب العام للزمالك، على عقد جلسة سريعة مع الثنائي محمود الونش وإسلام جابر لاعبى الفريق قبل انطلاق مران اليوم لمنحهما بعض التعليمات الفنية الخاصة بعد عودة الفريق لتدريباته عقب نهاية الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين خلال الـ48 ساعة الماضية.

وخضع لاعبو الزمالك لبرنامج بدنى فى بداية المران عقب فترة الراحة التي حصل عليها الفريق وأشرف على التدريبات جوزيه مونتيرو مدرب أحمال الفريق الأبيض.

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ويستعد فريق الزمالك بقيادة الصربى ميتشو خلال فترة التوقف الحالية لمواجهة إنبى، يوم 25 من شهر نوفمبر الجارى، فى إطار الجولة السادسة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وخاض الزمالك خلال الفترة الماضية معسكرا مغلقا فى مدينة السادس من أكتوبر ثم خاض وديتين أمام جولدى ومنتخب جنوب إفريقيا الأولمبى قبل أن يحصل الفريق على راحة سلبية لمدة 48 ساعة قبل استئناف التدريبات اليوم.