شكرا لقرائتكم النصر ينهي مهمة عفيف بخماسية ويتأهل إلى الدور التالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لحق النصر بركب الفرق المتأهلة إلى دور 32 من كأس الملك عقب اكتساحه مضيفه عفيف "درجة ثانية" 5-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة المجمعة الرياضية ، في حين تأهل العدالة عقب فوزه على مضيفه الجبيل "درجة ثانية" 2-1، في الدور 64 من .

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة واصل النصر عروضه القوية بعدما اكتسح مضيفه عفيف 5-1 ليتأهل لدور 32 وفرض النصر سيطرته المطلقة على اللقاء حيث كان قريباً من التسجيل في أكثر من مناسبة والتي كان أخطرها تسديدة مهاجمه النيجيري أحمد موسى القوية والتي تصدى لها حارس عفيف عبدالهادي محمد.

وعند الدقيقة 23 تمكن النيجيري أحمد موسى مهاجم النصر من افتتاح التسجيل بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك عفيف وعند الدقيقة 43 تمكن مدافع النصر عوض خميس من تسجيل الهدف الثاني لفريقه بعدما سدد كرةً ذكية استقرت في شباك الحارس عبدالهادي محمد.

وفي الشوط الثاني واصل النصر سيطرته ونجح مدافعه حمد المنصور من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 52 بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك حارس عفيف عبدالهادي محمد.

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وعاد أحمد موسى وأكد نجوميته في المباراة بتسجيله الهدف الرابع عند الدقيقة 55 بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في الشباك.

وعند الدقيقة 72 تمكن البرازيلي جوليانو لاعب النصر من تسجيل الهدف الخامس لفريقه عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله أيمن يحيى.

وعند الدقيقة 78 سجّل التونسي حمزة بن عبده مدافع عفيف هدف فريقه الوحيد بعدما حول عرضية زميله نايف الحارثي برأسه لتسكن شباك الحارس وليد عبدالله.

وفي مباراة أخرى لحق العدالة بركب الفرق المتأهلة عقب فوزه على ضيفه الجبيل "درجة ثانية" 2-1 في مباراة امتدت الى الأشواط الاضافية.

وتقدّم الجبيل أولاً بهدف عن طريق لاعبه التونسي الشريف كشريد عند الدقيقة 8، ونجح المدغشقري كاروليس آندريا مهاجم العدالة من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 24، قبل أن يتمكن نفس اللاعب من تسجيل هدف الفوز عند الدقيقة 96.