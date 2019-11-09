«خناقة شوارع» تهز القلعة البيضاء .. قرارات صارمة من رئيس الزمالك لإحتواء الأزمة

تدخل رئيس نادى الزمالك، خلال الساعات القليلة الماضية، لحل الأزمة التى نشبت داخل قطاع الناشئين خلال مباراة الابيض ومصر المقاصة.

حيث بدأت الأزمة بين سيد حنفي، المدير الفني للزمالك مواليد 2004، وتامر عبدالحميد نجم النادي الأسبق، والذي يعمل بقطاع الناشئين، وقام دونجا بتوجيه بعض لاعبي الفريق خلال اللقاء دون أخذ رأي المدير الفني سيد حنفى، وهو ما أغضب الأخير، وتحدث مع تامر عبد الحميد بحدة؛ ليشتبك الثنائي مع بعض بالأيدي أمام الجميع.

وتدخل في المشادة أيمن عبدالعزيز، مدير الكرة بقطاع الناشئين، لتهدئة الأمر إلا أنه لم يستطع، واشتبك مع تامر عبدالحميد بالأيدي وبألفاظ غير لائقة، ليحضر مدحت عبدالهادي، الذي يعمل مدربا هو الآخر في القطاع، وتدخل في المشاجرة ليتحول الأمر إلى "خناقة شوارع" بين الرباعي وفقا لما نشره الوطن.

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قرارات رئيس النادي

خصم شهر من أيمن عبدالعزيز، مدير الكرة لقطاعات الناشئين بالنادي، بجانب خصم شهر أيضا من مدحت عبدالهادي، الذي يعمل مدربا في قطاع الناشئين، كما تم خصم نصف شهر من راتب سيد حنفي، المدير الفني لفريق نادي الزمالك مواليد 2004.

إقالة تامر عبدالحميد من منصبه، بعدما تأكد بأنه من إفتعل الأزمة وتدخل فى أمور لا تعنيه.