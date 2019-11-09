شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا ينضم لمعسكر المنتخب الليلة استعدادا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينضم محمود كهربا لاعب أفيس البرتغالى لمعسكر المنتخب الليلة، بالإسكندرية استعدادا لمباراة كينيا الخميس المقبل، فى إفتتاح مشوار التصفيات الافريقية، وكان اللاعب قد وصل اليوم إلى القاهرة بعد توقف الدورى البرتغالى.

ويحاول الجهاز الفنى الإستفادة من كهربا رغم عدم مشاركته بإنتظام مع ناديه الحالى، وسبق للجهاز الفنى أن تواصل مع اللاعب وطالبه بإستغلال الفرصة خاصة وأنه سيكون تحت الاختبار خلال المعسكر الحالى وفى حالة عدم إثبات جاهزيته سيتم استبعاده.

ويشهد معسكر منتخب مصر الحالي تواجد 21 لاعباً فقط وهم محمد الشناوى (الأهلى) محمد عوّاد (الزمالك) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحى (الأهلى)،) محمد هانى (الأهلى) عبد الله جمعة (الزمالك)، محمود وحيد (الأهلى)) محمود علاء (الزمالك)، رامى ربيعة (الأهلى) باهر المحمدى (الإسماعيلى) طارق حامد (الزمالك)، عمرو السولية (الأهلى) حمدى فتحى (الأهلى)محمد مجدى أفشة (الأهلى)، حسين الشحات (الأهلى) أحمد السيد زيزو (الزمالك)، حسام حسن (سموحة) مروان حمدى (وادى دجله) احمد جمعة (المصرى)، أيمن أشرف " الأهلي" و كريم طارق " الطلائع" ، بجانب الخماسى المحترف الذى سيصل خلال ساعات وهم أحمد حجازى (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى) محمد الننى (بشكتاش التركي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزى) محمود عبد المنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالى).