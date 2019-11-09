شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يضع شرطا لحضور الجماهير قمة الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد ، اقتصار حضور قمة دورى المحترفين للأهلى والزمالك للرجال الكبار هذا الموسم على حاملى بطاقات الاتحاد وأعضاء الناديين فقط. يأتى قرار لجنة المسابقات باقتصار حضور قمة الأهلي والزمالك على حاملى بطاقات الاتحاد وأعضاء الناديين لتأمين اللقاء ومنعاً لحدوث أى أعمال شغب أو عنف. ومن المقرر أن تقام مباراة القمة فى ختام المرحلة الأولى بدورى المحترفين للرجال فى صالة أكتوبر الدولية يوم 29 نوفمبر الجارى. وأشار عبد المنعم إلى أنه أرسل إلى النادى الأهلى طلبا بتأكيد حجز الصالة نظرا لأنه لقاء الفريق الأحمر من أجل إبلاغ المنافس، حيث يقام لقاء المرتبط مواليد 2002 أيضا فى نفس اليوم على نفس الصالة.

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