أحمد فتحى يحتفل بعيد ميلاده الـ 35

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل أحمد فتحى ظهير أيمن النادى الأهلى ومنتخب مصر بعيد ميلاده الـ 35، حيث ولد لاعب القلعة الحمراء فى مدينة بنها فى التاسع من نوفمبر عام 1984.

الجوكر كما تلقبه الجماهيربدأ مشواره الكروى من خلال فريق الناشئين فى نادى بنها الرياضى، إلا أن بدايته الحقيقة كانت عام 2000 بعد أن انضم للنادى الإسماعيلى الذى استمر فى اللعب معه نحو 7 سنوات، قبل أن يحترف فى شيفيلد يونايتد، ليعود إلى مصر عبر بوابات النادى الأهلى.

وانضم فتحى للمنتخب الوطنى الأول وكان عمره لا يتعدى 19 عامًا، وشارك مع المنتخب المصرى للشباب فى كأس العالم للشباب عام 2003 فى الإمارات، وساهم فى صعود المنتخب الوطنى إلى دور الـ16.

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الهدف الأبرز فى مسيرة أحمد فتحى مع الأهلى الذى سجله موسم 2008 -2009 فى شباك طلائع الجيش فى المباراة الأخيرة للموسم عندما كان الفريق الأحمر متعادلا بهدف لكل فريق الأمر الذى يعنى خسارة لقب الدورى لصالح النادى الإسماعيلى وفجأة يظهر رجل المواقف الصعبة ويسجل هدفاً ولا أروع فى اللحظات الأخيرة من اللقاء الذى انتهى بفوز الأهلى 3/1، ليصعد لمواجهة الإسماعيلى فى مباراة فاصلة ليتوج الأحمر بطلا للدورى بفضل قذيفة الجوكر.