شكرا لقرائتكم خبر عن انفو جراف ..تعرف على ترتيب مجموعة مصر الأوليمبي بعد الجولة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتصدر منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب قمة المجموعة الأولي برصيد 3 نقاط بعد الفوز على منتخب مالي 1 / 0 ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري و المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020.

ويقع المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب فى المجموعة الأولى مع منتخبات غانا والكاميرون ومالى، فيما تضم المجموعة الثانية جنوب أفريقيا وكوت ديفوار وزامبيا ونيجيريا، ويلتقى منتخب غانا مع الكاميرون فى العاشرة مساء الغد.

وفاز منتخب مصر الاولمبي أمس الجمعة على منتخب مالي بهدف نظيف احرزه مصطفي محمد ،في المواجهة التي جاءت في افتتاح بطولة امم افريقيا تحت 23 عام والمقامة في مصر حالياً ، بينما تعادلا منتخبي الكاميرون وغانا 1 /1 ، ليتصدر المنتخب المصري قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بينما غانا و الكاميرون فى المركز الثاني و الثالث برصيد نقطة ، ثم مالي فى المركز الرابع و الأخير بدون نقاط.

ويخوض منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب تدريباته فى السابعة و النصف مساء اليوم باستاد بتروسبورت فى إطار الأعداد لمواجهة غانا يوم الإثنين المقبل فى الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

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ترتيب مجموعة مصر