شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات استشفاء للاعبى المنتخب الأولمبى..والجهاز الفنى يجتمع لدراسة غانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع لاعبو المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، لجلسات استشفائية بفندق الإقامة اليوم ،تحت إشراف الدكتور صلاح عاشور أخصائى العلاج الطبيعى والدكتور محمد صلاح أخصائى التأهيل.

وكان لاعبو المنتخب الأولمبى تناولوا الإفطار في الحادية عشر صباح اليوم، واصطحب الدكتور أيمن زين طبيب المنتخب اللاعب ناصر ماهر الي أحد مراكز الأشعة، وفي انتظار التقرير الطبي الذي سيحدد علي أساسه موقف اللاعب من التدريبات.

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فى السياق ذاته، عقد الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب اجتماعا للتحضير للقاء غانا الإثنين المقبل بعد المتابعة الدقيقة للفريق الغاني في مباراته أمام الكاميرون، ويؤدى المنتخب مرانه في الثامنة مساء اليوم باستاد بترو سبورت ويفتح المران لوسائل الإعلام لمدة ربع ساعة حسب لوائح الاتحاد الأفريقى.

وفاز منتخب مصر الاولمبي أمس الجمعة على منتخب مالي بهدف نظيف احرزه مصطفي محمد ،في المواجهة التي جاءت في افتتاح بطولة امم افريقيا تحت 23 عام والمقامة في مصر حالياً ، بينما تعادلا منتخبي الكاميرون وغانا 1 /1 ، ليتصدر المنتخب المصري قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بينما غانا و الكاميرون فى المركز الثاني و الثالث برصيد نقطة ، ثم مالي فى المركز الرابع و الأخير بدون نقاط.