سوبر كورة..خطوة جديدة لعصام الحضري نحو تدريب حراس المنتخب بعد رحلة هونج كونج

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ويقضى الحضري حاليا فترة معايشة مع أحد الفرق بدولة هونج كونج، ومن المقرر أن يتوجه مساء اليوم السبت السد العالي إلى دبي حيث سيصل فجر الأحد بمشيئة الله، ثم العودة إلى القاهرة يوم 15 من الشهر الجارى
ورفض "الحضري" إعلان اعتزاله لعب الكرة في الوقت الحالي، مؤكدا أنه يركز في مجال تدريب الحراس وسوف يعلن هذا الامر في الوقت المناسب.
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