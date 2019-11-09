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سوبر كورة..خطوة جديدة لعصام الحضري نحو تدريب حراس المنتخب بعد رحلة هونج كونج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الأسطورة عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، لاتخاذ خطوة جديدة نحو تحقيق حلم تولى تدريب حراس مرمى الفراعنة، خاصة أنه كان على بعد خطوة من تلك المهمة قبل أن ينضم أيمن طاهر مدرب حراس المنتخب الحالي للجهاز الفني بقيادة حسام البدري.

 

ويقضى الحضري حاليا فترة معايشة مع أحد الفرق بدولة هونج كونج، ومن المقرر أن يتوجه مساء اليوم السبت السد العالي إلى دبي حيث سيصل فجر الأحد بمشيئة الله، ثم العودة إلى القاهرة يوم 15 من الشهر الجارى

 

ورفض "الحضري" إعلان اعتزاله لعب الكرة في الوقت الحالي، مؤكدا أنه يركز في مجال تدريب الحراس وسوف يعلن هذا الامر في الوقت المناسب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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