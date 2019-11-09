شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة..خطوة جديدة لعصام الحضري نحو تدريب حراس المنتخب بعد رحلة هونج كونج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الأسطورة عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، لاتخاذ خطوة جديدة نحو تحقيق حلم تولى تدريب حراس مرمى الفراعنة، خاصة أنه كان على بعد خطوة من تلك المهمة قبل أن ينضم أيمن طاهر مدرب حراس المنتخب الحالي للجهاز الفني بقيادة حسام البدري.

ويقضى الحضري حاليا فترة معايشة مع أحد الفرق بدولة هونج كونج، ومن المقرر أن يتوجه مساء اليوم السبت السد العالي إلى دبي حيث سيصل فجر الأحد بمشيئة الله، ثم العودة إلى القاهرة يوم 15 من الشهر الجارى