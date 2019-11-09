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شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. أرقام بنزيما تتفوق على رونالدو مع ريال مدريد والان مع التفاصيل
السبت 9 نوفمبر 2019
بنزيما
يقدم الهداف الفرنسي لريال مدريد كريم بنزيما اداء جيد مع الفريق وفترة تألق كبيرة منذرحيل نجم الفريق السابق البرتغالي كرستيانو رونالدو الذي انضم لصفوف يوفنتوس الايطالي .
تألق بنزيما مع النادي الملكي منذ رحيل كرستيانو ، حيث سجل بنزيما مع الفريق ٣٩ هدف وصنع ١٦ تمريرة حاسمة ، بينما سجل النجم البرتغالي مع السيدة العجوز ٣٤ هدف وصنع ١٢ .
الجدير بالذكر ان النجم الفرنسي قد عادل الرقم التاريخي في دوري ابطال اوروبا المسجل باسم اسطورة الملكي " دي ستيفانو" ب٤٩ هدف لكلا منهما ، ويعيش فترة تألق جيدة تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان .
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