مفاجأة.. أرقام بنزيما تتفوق على رونالدو مع ريال مدريد

السبت 9 نوفمبر 2019

بنزيما Advertisements

يقدم الهداف الفرنسي لريال مدريد كريم بنزيما اداء جيد مع الفريق وفترة تألق كبيرة منذرحيل نجم الفريق السابق البرتغالي كرستيانو رونالدو الذي انضم لصفوف يوفنتوس الايطالي .



تألق بنزيما مع النادي الملكي منذ رحيل كرستيانو ، حيث سجل بنزيما مع الفريق ٣٩ هدف وصنع ١٦ تمريرة حاسمة ، بينما سجل النجم البرتغالي مع السيدة العجوز ٣٤ هدف وصنع ١٢ .

الجدير بالذكر ان النجم الفرنسي قد عادل الرقم التاريخي في دوري ابطال اوروبا المسجل باسم اسطورة الملكي " دي ستيفانو" ب٤٩ هدف لكلا منهما ، ويعيش فترة تألق جيدة تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان .