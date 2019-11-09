تشيلسي يتخطي كريستال بالاس ويخطف الوصافة من السيتي 

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السبت 9 نوفمبر 2019 تشيلسي استطاع نادي تشيلسي الفوز في المباراة التي جمعت بينه و بين نادي كريستال بالاس، بهدفين دون مقابل علي ملعب "ستامفورد بريدج، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الانجليزي الممتاز.

Advertisements افتتح تسجيل الأهداف النجم الإنجليزي تامي أبراهام هداف الفريق في الدقيقة 52 عن طريق تمريرة مساعدة من زميله بالفريق اللاعب ويليان. ثم أضاف الهدف الثاني النجم كريستيان بوليسيتش لاعب خط الوسط لنادي البلوز في الدقيقة 79 من الشوط الثاني. وبهذه النتيجة يرتفع رصيد نادي تشيلسي إلى المركز الثاني برصيد 26 متفوقاً علي نادي مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثالث برصيد 25 نقاط بينما يحتل نادي كريستال بالاس المركز التاسع برصيد 15 نقاط.

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