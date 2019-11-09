شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ناري لمباراة توتنهام وشيلفيلد يونايتد في البريميرليج والان مع التفاصيل

السبت 9 نوفمبر 2019 توتنهام تقام بعد قليل مباراة توتنهام وشيفيلد يونايتد، في أطار منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي.

حيث أعلن ماوريسيو بوشيتينو تشكيل فريقة وجاء كالتالي: حراسة المرمى: باولو جازانيجا. خط الدفاع: بن ديفيس _ دافينسون سانشيز _ إيريك داير_ سيرج أورييه. خط الوسط: تانجي ندومبيلي _ موسى سيسوكو _ ديلي آلي. Advertisements خط الهجوم: جيوفاني لو سيلسو _ سون هيونج مين _ هاري كين. بينما جاء تشكيل شيفيلد يونايتد كالتالي: حراسة المرمى: دين هندرسون. خط الدفاع: جاك أوكونيل _ جون إيجان _ كريس باشام _ إندا ستيفينز. خط الوسط : جون فليك _ أوليفر نوروود _ جون لاندسترام. خط الهجوم: جورج بالدوك _ ليس موسيه _ديفيد ماكجولدريك. ويحتل توتنهام المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة، بينما يحتل شيفيلد يونايتد المركز السادس برصيد 16 نقطة.

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