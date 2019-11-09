شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يحقق بطولة العالم وينسى الكأس في فرنسا! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني)

تعرضت بعثة المنتخب المصري في لعبة كرة السرعة، إلى موقف غريب ومحرج للغاية، وذلك عندما عادت من فرنسا عقب تحقيق كأس العالم لكرة السرعة، ولكن دون اصطحاب كأس البطولة معهم، عقب نسيانه في مقر سكن البعثة في فرنسا.

وسارع اتحاد اللعبة في مصر فوراً إلى استعادة الكأس من مقر السكن في فرنسا عقب 24 ساعة من وصول البعثة إلى القاهرة.

من جانبه، علّق نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة عمرو الدردير على الحادثة، حيث قال: هي حادثة حصلت بالفعل وبدأنا فوراً التحقيق في أسباب حدوثها، لكن ما أستغربه هو تناقل الجميع للحادثة دون أن يتم التطرق للحدث الأهم وهو تحقيقنا لكأس العالم والفوز على منتخبات كبيرة في اللعبة.