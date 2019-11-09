شكرا لقرائتكم قمة دورى المحترفين بين يد الأهلي والزمالك لأعضاء الناديين فقط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وستقام مباراة القمة فى ختام المرحلة الأولى بدورى المحترفين للرجال فى صالة أكتوبر الدولية، يوم 29 نوفمبر الجارى.
وأكد عبد المنعم إنه أرسل إلى النادى الأهلى طلبا بتأكيد حجز الصالة نظرا لأنه لقاء الفريق الأحمر من أجل إبلاغ المنافس، حيث يقام لقاء المرتبط مواليد 2002 أيضا فى نفس اليوم على نفس الصالة.
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