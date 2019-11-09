شكرا لقرائتكم قمة دورى المحترفين بين يد الأهلي والزمالك لأعضاء الناديين فقط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد على اقتصار حضور قمة دورى المحترفين للأهلى و الزمالك للرجال الكبار هذا الموسم على حاملى بطاقات الإتحاد و أعضاء الناديين فقط . وجاء قرار لجنة المسابقات بإقتصار حضور قمة الاهلي و الزمالك على حاملى بطاقات الإتحاد و أعضاء الناديين لتأمين اللقاء ومنعاً لحدوث أي أعمال شغب أو عنف . Advertisements وستقام مباراة القمة فى ختام المرحلة الأولى بدورى المحترفين للرجال فى صالة أكتوبر الدولية، يوم 29 نوفمبر الجارى. وأكد عبد المنعم إنه أرسل إلى النادى الأهلى طلبا بتأكيد حجز الصالة نظرا لأنه لقاء الفريق الأحمر من أجل إبلاغ المنافس، حيث يقام لقاء المرتبط مواليد 2002 أيضا فى نفس اليوم على نفس الصالة.

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