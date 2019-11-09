شكرا لقرائتكم جلسات استشفائية للاعبى المنتخب الأولمبى فى فندق الإقامة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع لاعبو المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، لجلسات استشفائية بفندق الإقامة اليوم، تحت إشراف الدكتور صلاح عاشور أخصائى العلاج الطبيعى والدكتور محمد صلاح أخصائى التأهيل.

وكان لاعبو المنتخب الأولمبى تناولوا الإفطار فى الحادية عشر صباح اليوم، واصطحب الدكتور أيمن زين طبيب المنتخب اللاعب ناصر ماهر إلى أحد مراكز الأشعة، وفى انتظار التقرير الطبى الذى سيحدد على أساسه موقف اللاعب من التدريبات

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فى السياق ذاته، عقد الجهاز الفنى بقيادة شوقى غريب اجتماعا للتحضير للقاء غانا الإثنين المقبل بعد المتابعة الدقيقة للفريق الغانى فى مباراته أمام الكاميرون، ويؤدى المنتخب مرانه فى الثامنة مساء اليوم باستاد بترو سبورت ويفتح المران لوسائل الإعلام لمدة ربع ساعة حسب لوائح الاتحاد الأفريقى.

وفاز منتخب مصر الاولمبى أمس الجمعة على منتخب مالى بهدف نظيف احرزه مصطفى محمد، فى المواجهة التى جاءت فى افتتاح بطولة امم أفريقيا تحت 23 عام والمقامة فى مصر حالياً، بينما تعادلا منتخبى الكاميرون وغانا 1 /1، ليتصدر المنتخب المصرى قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بينما غانا والكاميرون فى المركز الثانى والثالث برصيد نقطة، ثم مالى فى المركز الرابع والأخير بدون نقاط.