شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: 3 أسابيع تفصل محمود متولى عن التعافى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن محمود متولى مدافع الفريق يحتاج ثلاثة أسابيع من أجل التعافى من الإصابة، التى يعانى منها فى العضلة الخلفية.
وكشف عبد الحفيظ أن محمود متولى يستكمل برنامجه العلاجى والتأهيلى خلال الفترة الحالية من أجل تجهيزه للعودة بشكل تدريجى للتدريبات الجماعية والمباريات، موضحاً أن متولى أجرى أشعة فى الإمارات على هامش معسكر الفريق الأخير كما خضع للفحص الطبى لدى استشارى ألمانى للاطمئنان على إصابته مؤكداً أن الأمور تسير بشكل جيد فى عملية تأهيل اللاعب وتجهيزه للمرحلة المقبلة .
جدير بالذكر أن محمود متولى تعرض للإصابة بمزق فى العضلة الخلفية خلال مباراة السوبر المصرى أمام الزمالك التى فاز بها الأهلى 3ـ 2 وتوج فيها الأحمر باللقب للمرة 11.
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