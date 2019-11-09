كريم عبدالجواد يتأهل لدور الـ16 ببطولة العالم للاسكواش...

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جدة - عمرو شويل تأهل البطل المصري كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالمياً لرجال الاسكواش إلى دور الـ 16 ببطولة العالم وفاز عبد الجواد على منافسه المكسيكي سيزار سالازار بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 44 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 10-12, 11-6, 11-5, 11-7 ، في البطولة المقامة خلال الفترة بين 8 إلى 15 نوفمبر بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار. فيما خسر محمد الشربيني أمام منافسه الويلزي جويل ماكين بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 74 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 6-11, 11-9, 14-12. كما خسر يوسف إبراهيم أمام منافسه جيمس ويلستروب بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 24 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-8, 11-4.

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