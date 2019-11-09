شكرا لقرائتكم وادى دجلة يواجه إنبى وديا 18 نوفمبر بعد الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر فريق وادى دجلة بقيادة اليونانى تاكيس جونيس، على إقامة مباراة ودية ثانية بعد مواجهة الزمالك يوم الاثنين المقبل على استاد بتروسبورت، فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز.

وأنهى الجهاز الإدارى للفريق الدجلاوى اتفاقهم مع نظرائهم بإنبى لخوض مباراة ودية بينهما يوم 18 من الشهر الجارى، وذلك وفقًا لرغبة الخواجة اليونانى الذى طلب خوض مباراتين قويتين قبل استئناف الدورى ومواجهة نادى مصر فى الأسبوع السادس من الدورى.

وكان الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك طلب من إدارة النادى توفير مباراتين وديتين استعدادا لمواجهتى إنبى فى الدورى ومازيمبى الكونغولى فى دورى أبطال أفريقيا، وذلك بعد خوض الفريق مباراتين وديتين أمام كل من جولدى ومنتخب جنوب أفريقيا الأوليمبي.