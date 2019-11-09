شكرا لقرائتكم محمد عنتر يفاجئ الزمالك بطلب الرحيل فى يناير "معاراً"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرغب محمد عنتر صانع ألعاب الزمالك فى الرحيل معاراً عن قلعة ميت عقبة، وذلك فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة خلال شهر يناير المقبل، لخروجه من حسابات المشاركة بصورة كبيرة هذا الموسم مع الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق.

ويرغب "عنتر" فى الخروج معاراً من القلعة البيضاء إلى أحد أندية الدورى الممتاز وذلك حتى يتثنى له المشاركة بصورة أساسية، لصعوبة مشاركته مع الفريق الأبيض فى ظل تواجد أكثر من لاعب فى مركزه.

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ووفقا لمصدر مقرب من عنتر إن اللاعب يؤدى فى التدريبات والمباريات الودية بأفضل صورة ويرى إنه خارج الصورة فى دائرة حسابات المشاركة لذا من الافضل إعارته فى شهر يناير القادم.

وتأتى صعوبة موافقة الزمالك على إعارة "عنتر" فى فترة الانتقالات الشتوية متمثلة فى قيده بقائمة الفريق فى دورى أبطال إفريقيا ويرغب مسئولى الأبيض فى الحفاظ على كل لاعب مقيد بالقائمة الأفريقية المشاركة مع الأبيض فى دورى الأبطال.