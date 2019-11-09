اتحاد الكرة يفاضل بين 5 أشكال لكرة الدوري المصري...

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جدة - عمرو شويل وتسلم اتحاد الكرة عروضا من شركة نمساوية وأخرى إنجليزية وثالثة إسبانية بجانب عرضين أخرين لم يتم الإفصاح عنها.



50 كرة لكل نادي بالدوري المصري وطلب اتحاد الكرة من كل شركة توفير 50 كرة لكل ناد بالدوري المصري الممتاز، مع إمكانية تدعيم أندية القسمين الثانى والثالث أيضا. وطلب اتحاد الكرة من كل شركة توفير 50 كرة لكل ناد بالدوري المصري الممتاز، مع إمكانية تدعيم أندية القسمين الثانى والثالث أيضا. وكانت الشركة الراعية لملابس المنتخبات الوطنية رفض تصميم الكرة الموحدة بداعى أن ذلك خارج نطاق العقد المبرم بين الطرفين.

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