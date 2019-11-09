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شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يفاضل بين 5 أشكال لكرة الدوري المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وتسلم اتحاد الكرة عروضا من شركة نمساوية وأخرى إنجليزية وثالثة إسبانية بجانب عرضين أخرين لم يتم الإفصاح عنها.
50 كرة لكل نادي بالدوري المصريوطلب اتحاد الكرة من كل شركة توفير 50 كرة لكل ناد بالدوري المصري الممتاز، مع إمكانية تدعيم أندية القسمين الثانى والثالث أيضا.
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