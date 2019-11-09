شكرا لقرائتكم شوقي غريب ورمضان صبحي فى المؤتمر الصحفي لمباراة غانا صباح غداً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحرص شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي ، على عقد مؤتمر صحفي فى الحادية عشر والنصف صباح غداً الأحد استعداداً لمباراة غانا المقرر لها الثامنة مساء الإثنين فى الجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، رغم إصابة الثنائى واستبعادهما رسمياً من البطولة.

ومن المقرر أن يتواجد رمضان صبحي قائد الفريق فى المؤتمر الصحفي لشوقى غريب باستاد القاهرة بناء على لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف.

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واستدعي الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقي غريب، الثنائى محمد صادق وناصر منسى للانضمام للفريق الأولمبى وقيدهما فى القائمة الأفريقية بعد استبعاد طاهر محمد طاهر ومحمود مرعى للإصابة، وذلك قبل 24 ساعة من انطلاق بطولة الامم الأفريقية تحت 23 عاما.

وأوقعت القرعة المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب فى المجموعة الأولى مع منتخبات غانا والكاميرون ومالى، فيما تضم المجموعة الثانية جنوب أفريقيا وكوت ديفوار وزامبيا ونيجيريا، ويلتقى منتخب غانا مع الكاميرون فى العاشرة مساء الغد.