شكرا لقرائتكم خطوة جديدة لـ عصام الحضري نحو حلم تدريب المنتخب بعد رحلة هونج كونج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد الأسطورة عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، لاتخاذ خطوة جديدة نحو تحقيق حلم تولى تدريب حراس مرمى الفراعنة، خاصة أنه كان على بعد خطوة من تلك المهمة قبل أن ينضم أيمن طاهر مدرب حراس المنتخب الحالي للجهاز الفني بقيادة حسام البدري.

الحضري يقضى حاليا فترة معايشة مع أحد الفرق بدولة هونج كونج، ومن المقرر أن يتوجه مساء اليوم السبت السد العالي إلى دبي حيث سيصل فجر الأحد بمشيئة الله، ثم العودة إلى القاهرة يوم 15 من الشهر الجارى، وسيمكث بها يومين قبل التوجه إلى ألمانيا من أجل قضاء فترة معايشة جديدة مع أحد الفرق الكبرى الألمانية.

وأكد الحضري فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه يخوض فى الوقت الحالى تدريباته بشكل طبيعي وكأنه مازال لاعبًا داخل المستطيل الأخضر، مؤكدًا أن هدفه الحفاظ على لياقته البدنية والتي ستساعده بقوة للنجاح فى مشواره الجديد بمجال تدريب الحراس، خاصة وإنه يسعى جاهدًا فى الوقت الحالى لاكتساب المزيد من الخبرات.