شكرا لقرائتكم المصرى البورسعيدى يستعد للكونفيدرالية بـ4 وديات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن جانبه قال ايهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى أنه يسعى من خلال تلك المباريات لمنح لاعبيه حساسية المباريات خلال فترة التوقف الطويلة التي ستمتد لنحو شهر كامل ، مشيراً أن الجهاز الفني يترقب قرعة دور المجموعات من الكونفيدرالية والمقرر اقامتها الثلاثاء القادم بالقاهرة وذلك حتى يتعرف على مواعيد المباريات وأماكن اقامتها سواء داخل أو خارج مصر ، مشيراً أن برنامج اعداد الفريق اعتباراً من العشرين من الشهر الجاري سيتحدد طبقاً لمكان المباراة الأولى من دور المجموعات سواء بإقامتها داخل مصر أو خارجها ، حيث سيتطلب إقامة المباراة الأولى خارج مصر السفر مبكراً بنحو خمسة أيام على الأقل ، مشيراً أن الجهاز الفني يتابع وعن كثب كافة اللاعبين الموجودين مع المنتخبات الوطنية سواء أحمد جمعة مع المنتخب الوطني الأول وكريم العراقي مع المنتخب الأوليمبي وكذلك محمود وادي مع منتخب فلسطين ومفتاح طقطق الذي سينضم اعتباراً من بعد غدٍ الأحد لمعسكر المنتخب الليبي المقام حالياً في تونس استعداداً لمباراتيه أمام تونس وتنزانيا بتصفيات بطولة الأمم الأفريقية 2021.
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