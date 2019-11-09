شكرا لقرائتكم من ينتصر فى سباق ضم مدافع إنبى؟.. الأهلى أم الزمالك!... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل برز اسم أسامة جلال مدافع إنبى الصاعد فى الفترة الأخيرة ويعد اللاعب محط الأنطار منذ تصعيده من قطاع الناشئين بالنادى البترولى ليفضل فريقه إعارته فى الموسم الماضى مع المقاصة للمشاركة بصورة أساسية بدلا من التواجد على مقاعد بدلاء إنبى لوجود أكثر من مدافع بالفريق فى ذلك التوقيت لينجح فى تقديم موسم رائع مع الفريق الفيومى.

ولكن جاء بزوغ نجم مدافع إنبى مؤخراً نظراً لمشاركاته مع المنتخب الأولمبى والتى كان آخرها قيادته للدفاع فى المباراة الافتتاحية التى جمعت مصر ومالى فى افتتاح كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والتى فاز فيها الفراعنة بهدف نظيف ليحتل المنتخب صدارة مجموعته بثلاث نقاط وخلفه الكاميرون وغانا بنقطة واحدة وفى المؤخرة مالى بدون رصيد من النقاط.

ومع بزوغ نجم لاعب إنبى ترددت أنباء حول سباق القطبين الأهلى أو الزمالك حول ضمه وانتشرت تقارير حول انتقاله إلى أياً من القطبين فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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ومن جانبه قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادى إنبى لـ"الخليج 365" عن موقف اللاعب:"لم تصلنا عروض بشأنه وكل هدفنا حاليًا هو الخروج من الكبوة التى وقع فيها الفريق باحتلال مؤخرة الترتيب فى جدول ترتيب الدورى ولن ننظر إلى أية عروض فى يناير فإنقاذ الفريق وتخطى كبوته أهم فى الوقت الحالى من التفكير في أية عروض قد تصل إلى أي لاعب".

فيما كشف مصدر مسئول الزمالك رفض النادى الأبيض الدخول فى سباق حول ضم أسامة جلال فى شهر يناير المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لعدم حاجة النادى الأبيض لتدعيم خط الدفاع فى انتقالات الشتاء، بعدما عرض "وسطاء" اللاعب على مسؤلى الأبيض حيث يعد مركز الوسط المدافع بجانب المهاجم هما الأكثر أولوية للدعم فى القلعة البيضاء فى انتقالات الشتاء القادمة.

ويضم مركز المساك بنادى الزمالك أكثر من لاعب مميز بالفريق ولا يوجد حاجة إلى ضم مدافع جديد فى تلك الفترة وفقا للرؤية الفنية للصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الأبيض، لذا يفضل مسؤلى الأبيض التركيز حول إنهاء صفقتى خط الوسط والمهاجم سواء باستعادة أحد المعارين فى تلك المراكز أو استقطاب لاعبا جديدا فى أحدهما لمزيد من دعم الفريق للمنافسة على أكثر من بطولة هذا الموسم.

وبذلك سيكون الطريق ممهد أمام الأهلى حال الرغبة النهائية فى ضم اللاعب ولكن تأتى المبالغ المالية التى يحددها إنبى للاستثمار فى مواهب ناشئيه والتى تزيد عن 20 مليون جنيه لتسويق أي لاعب بمثابة عرقلة لانتقال اللاعب إلى الأهلى أو أي فريق آخر في شهر يناير خاصة إن إنبى يرغب فى الحفاظ على جميع لاعبيه حتى يخرج من دوامة الهبوط التى عانى من الصراع حول الخروج منها فى الموسم الماضى ونجح فى النهاية فى البقاء بالدورى وهو ما يسعى الفريق البترولى للخروج منه مبكرا هذا الموسم.