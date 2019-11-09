صحافي ياباني: خبرة كوروكي مؤثرة.. وجدية مدرب أوراوا "لعبة نفسية"

أكد الصحافي الياباني تامارو هيديو، الذي تخصص بمتابعة أخبار نادي أوراوا ريد دايموندز قبل عامين، أن سوء الفريق محلياً هو أمر اعتادته الأندية اليابانية، كونها بلا توازن بين المنافسات الداخلية والخارجية، مؤكدا أن الفريق الأحمر دائما يصب تركيزه على اللقب القاري.

وقال هيديو في حديثه لـ"العربية": عندما فزنا ببطولة دوري أبطال آسيا قبل عامين كنا سيئين محليا وهي الحال لغامبا أوساكا في 2008، لأنه من الصعب أن نوازن بين البطولتين، وبالنسبة لأوراوا التركيز والاهتمام دائما على دوري أبطال آسيا.

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وحول غياب حارس المرمى الأساسي قال هيديو: غياب نيشيكاوا سيكون مؤثرا ولا أتفق مع مدرب أوراوا عندما قال إن فوكوشيما يستطيع تعويضه، ولكن نصف الفريق المتوج قبل عامين مازال في القائمة وحينها كانوا الأضعف، وأرى أن خبرة كوروكي وماكينو ستلعب دورا في النهائي، وأبرر انفعال وجدية مدرب أوراوا في المؤتمر الصحافي بأنها لعبة نفسية.

وخلال حديثه لـ"العربية" وضح حمزة إدريس، مهاجم المنتخب السعودي ونادي الاتحاد السابق، أهمية محمد كنو لاعب وسط الهلال، مضيفا أنه يعد أفضل لاعبي الفريق في الوسط لنضجه وحيويته.

كما أشاد حمزة إدريس بعناصر الهلال، موضحا أنهم أقوى من نظيرهم في النهائي، وأن الفريق إن كان مستقرا فنيا وتفادى الأخطاء يستطيع الظفر باللقب.