شكرا لقرائتكم لجنة الانضباط ترفض احتجاج الاتحاد وتغرم الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفضت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، احتجاج نادي الاتحاد على مشاركة لاعب نادي أبها في المباراة التي جمعت الفريقين. وكان اتحاد جدة قدم احتجاجاً على مشاركة لاعب نادي أبها من فئة المواليد أحمد السيد، زاعما بأنها غير نظامية. كما عاقبت لجنة الانضباط نادي الأهلي بدفع غرامة قدرها 10 آلاف ريال بعد قيام جماهير الفريق بإلقاء عبوات مياه تجاه مدرب الأهلي.

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