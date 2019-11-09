شكرا لقرائتكم ألافيس يضرب بلد الوليد بثلاثية في الدوري الإسباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد ديبورتيفو ألافيس نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز كبير 3-0 صفر على بلد الوليد يوم السبت في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وأنهى ألافيس الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما خوسيه لويس سامارتين وبينا في الدقيقتين 26 و32 ، وفي الشوط الثاني ، أضاف لوكاس بيريز مارتينيز الهدف الثالث للفريق من ضربة جزاء في الدقيقة 75 .
ورفع ألافيس رصيده إلى 15 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس عشر مؤقتا بعدما حقق الفوز الأول له في آخر أربع مباريات خاضها بالبطولة.
وتجمد رصيد بلد الوليد عند 17 نقطة وتراجع للمركز الثالث عشر بعدما مني بالهزيمة الثانية له في آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة.
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