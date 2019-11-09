فوز سابع تواليا لليكرز في يوم النقاط القياسية









اسماء السيد - حقق لوس أنجليس ليكرز فوزه السابع تواليا هذا الموسم في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بتغلبه الجمعة على ضيفه ميامي هيت، في يوم شهد تحقيق عدد من اللاعبين أرقاما قياسية على صعيد النقاط.

وأنهى ليكرز مباراته ضد هيت بالفوز 95-80 بفضل الثنائي ليبرون جيمس وأنطوني ديفيس، بينما تمكن داميان ليلارد من تسجيل 60 نقطة في خسارة فريقه بورتلاند ترايل بلايزرز أمام ضيفه بروكلين نتس 115-119، ودانجيلو راسل 52 نقطة في خسارة فريقه غولدن ستايت ووريرز أمام مينيسوتا تمبروولفز 119-125 بعد التمديد، والكاميروني باسكال سياكام 44 نقطة في فوز فريقه تورونتو رابتورز حامل اللقب، على مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 122-104.

- ليكرز على المسار الصحيح -

بعد خسارة المباراة الافتتاحية أمام غريمه كليبيرز، وضع ليكرز نفسه على السكة الصحيحة في موسم يأمل خلاله بالعودة لاحتلال مكانه بين الكبار.

وفي مباراته الأولى في قاعته ستايبلز سنتر بعد ثلاثة انتصارات متتالية خارج أرضه، عزز ليكرز صدارته لترتيب المنطقة الغربية، بفضل لاعبه الجديد أنطوني ديفيس (26 نقطة وثماني متابعات وسبع تمريرات حاسمة)، بينما أضاف جيمس 25 نقطة وأربع متابعات وست تمريرات.

وعلى رغم أن جيمس، أفضل لاعب في الدوري أربع مرات، لم يواصل سلسلة الـ "تريبل دابل" التي حققها في آخر ثلاث مباريات، لكنه حقق "دابل دابل" (10 على الأقل في اثنتين من الفئات الاحصائية) الـ1000.

ونوّه جيمس بالأداء الجماعي للفريق، معتبرا أن ليكرز "يتمكن من العودة ولا يتأثر (...) هذا ليس أمرا معتادا بالنسبة الى فريق لم تمض على وجود لاعبيه معا سوى فترة وجيزة، لكن هذه خصال رائعة".

وفاز ليكرز في مباراة خاضها جيمس ضد فريقه السابق الذي قاده الى لقب الدوري مرتين (2012 و2013)، قبل أن يعود الى فريق بدايته كليفلاند كافالييرز. ورفع ليكرز رصيده الى سبع انتصارات وخسارة، بعد لقاء هيمن عليه وتقدم خلاله هيت بنقطة واحدة فقط في الربع الثاني.

وكان جيمي باتلر مع 22 نقطة وست متابعات، الأفضل في ميامي الذي سيفتقد لزمن غير محدد لاعبه جاستيس وينسلو على خلفية معاناته من أعراض ارتجاج في الدماغ بعد تعرضه لضربة خلال مباراة دنفر الثلاثاء.

- 60 نقطة لليلارد، 52 لراسل -

وفي مباراة أخرى، أصبح داميلان ليلارد أول لاعب يسجل 60 نقطة على الأقل هذا الموسم، وذلك في خسارة فريقه بورتلاند أمام بروكلين نتس.

وبلغ ليلارد (29 عاما) عتبة النقاط الستين، وهي الأعلى له في مسيرته الاحترافية، بمحاولة ثلاثية ناجحة بعيدة المدى عند صافرة نهاية المباراة.

على رغم ذلك، تمكن بروكلين من إنهاء المباراة بتحقيق الفوز الرابع له هذا الموسم في ثماني مباريات، بفضل لاعبه سبنسر دينويدي الذي دخل من على دكة البدلاء، لكنه أنهى المباراة كأفضل مسجل لفريقه مع 34 نقطة.

وتواصلت معاناة ووريرز الوصيف والمتوج باللقب ثلاث مرات في المواسم الخمسة الماضية، اذ تلقى خسارته السابعة مقابل فوزين هذا الموسم.

Advertisements

وجاء السقوط الجديد أمام المضيف مينيسوتا تمبروولفز بنتيجة 119-125 بعد التمديد، في مباراة تبادل الفريقان خلالها التقدم، من دون أن يتمكن أحدهما من الابتعاد عن الآخر بشكل حاسم سوى في الشوط الإضافي.

وسجل دانجيلو راسل 52 نقطة هي الأعلى له في مسيرته، لصالح غولدن ستايت الذي يفتقد ثلاثة من نجومه بسبب إصابات متفاوتة، هم ستيفن كوري وكلاي طومسون ودرايموند غرين، إضافة الى كيفن دورانت المنتقل الى بروكلين نتس.

وبات راسل (23 عاما) أول لاعب من خارج الثلاثي دورانت-طومسون-كوري يسجل 50 نقطة على الأقل منذ جمال موراي ضد تشارلوت في 20 كانون الأول/ديسمبر 2008، بحسب الموقع الالكتروني لغولدن ستايت.

في المقابل، كان أندرو ويغينز الأفضل لمينيسوتا مع 40 نقطة.

ويحتل غولدن ستايت الذي لم يغب عن الدور النهائي في المواسم الخمسة الأخيرة، المركز ما قبل الأخير في ترتيب المنطقة الغربية.

أما منافسه في الدور النهائي للموسم الماضي وحامل اللقب تورونتو، فتمكن الجمعة من تحقيق فوزه السادس في ثماني مباريات.

وأتى فوز الجمعة بفضل 44 نقطة سجلها الكاميروني باسكال سياكام، ليعادل اللاعب البالغ من العمر 25 عاما من خلالها، رقمه القياسي الشخصي في عدد النقاط خلال مباراة واحدة.

وتمكن تورونتو الذي يغيب عنه هذا الموسم لاعبون انتقلوا الى أندية أخرى، أبرزهم نجم الموسم الماضي كواهي لينارد المنضم الى كليبيرز، من تحقيق فوزه الثاني تواليا والسادس منذ انطلاق موسم 2019-2020.

ولم يسمح تورونتو لنيو أورليانز بالتقدم سوى بثلاث نقاط في الربع الأول.

وانطلاقا من بداية الربع الثاني، فرض تورونتو أفضليته من خلال تسجيل 15 نقطة من دون رد لبيليكانز، منهيا الشوط الأول بفارق بلغ 22 نقطة (75-53)، وتمكن من توسيعه خلال الربع الثالث الى 29 نقطة، قبل أن تنتهي المباراة بفارق 18 نقطة بعد تفوق نسبي للمضيف في الربع الأخير.

وتمكن سياكام من تعويض انسحاب زميليه كايل لاوري والكونغولي-الإسباني سيرج إيباكا من المباراة بسبب الإصابة، الأول لكسر في سبابة اليد اليسرى، والثاني بسبب إصابة في الكاحل. وإضافة الى نقاطه الـ44، ساهم الكاميروني بـ10 متابعات وأربع تمريرات حاسمة، بينما سجل زميله البريطاني أو جاي أنونوبي 21 نقطة مع سبع متابعات.

في المقابل، كان براندون إينغرام الأفضل لبيليكانز مع 27 نقطة.

وتقدم تورونتو الى المركز الثاني في ترتيب المنطقة الشرقية، خلف بوسطن سلتيكس الفائز الخميس على تشارلوت هورنتس 108-87، في مباراة فرضت على إثرها رابطة الدوري غرامة قدرها 15 ألف دولار على لاعب بوسطن ماركوس سمارت لانتقاده التحكيم.

وألحق دنفر ناغتس الخسارة بضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 100-97، بفضل الصربي نيكولا يوكيتش (26 نقطة مع 10 متابعات)، بينما كان الكاميروني جويل إمبييد الأفضل لفيلادلفيا مع 19 نقطة و15 متابعة.

الى ذلك، فاز نيويورك نيكس على دالاس مافريكس 106-102، وساكرامنتو كينغز على أتلانتا هوكس 121-109، ويوتا جاز على ميلووكي باكس 103 - 100، وانديانا بايسرز على ديترويت بيستونز 112 - 106، وأورلاندو ماجيك على ممفيس غريزليز 118 - 86، وكليفلاند كافالييرز على واشنطن ويزاردز 113-100.