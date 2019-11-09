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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد منافسات قوية في التجارب الأولى لمنتخبات الاسكواش..صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت التجارب الأولى للمنتخبات القومية للاسكواش للناشئين والناشئات، والتى تقام حتى 13 نوفمبر الجارى على ملاعب استاد القاهرة الدولى، منافسات قوية من جانب المشاركين.
وخاطب سيد القماش، المدير التنفيذى لاتحاد الاسكواش، المديرين التنفيذين للأندية والهيئات الرياضية من أعضاء الاتحاد، لتوضيح أسس اختيار البعثات المعتمدة من مجلس الإدارة والمعلنة من بداية الموسم .
كانj الاختبارات قد بدأت فى 7 نوفمبر الجارى ، ومن المفترض أن يمثل اللاعبون الذين سيتم اختيارهم، مصر فى جميع البطولات الدولية، على أن يتم اختيار أول 8 لاعبين بالتصنيف الصادر فى 1 نوفمبر للذين تسمح لهم أعمارهم بالمشاركة فى بطولة انجلترا.
وتجرى القرعة على 5 ملاعب فى تمام الساعة 11 صباحاً على أن تبدأ المباريات فى الثانية عشرة ظهراً.
تجارب المنتخبات
تجارب المنتخبات
تجارب المنتخبات
تجارب المنتخبات
تجارب المنتخبات
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