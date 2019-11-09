سوبر كورة.. من ينتصر فى سباق ضم مدافع إنبى؟.. الأهلى أم الزمالك!

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - برز اسم أسامة جلال مدافع إنبى الصاعد فى الفترة الأخيرة ويعد اللاعب محط الأنطار منذ تصعيده من قطاع الناشئين بالنادى البترولى ليفضل فريقه إعارته فى الموسم الماضى مع المقاصة للمشاركة بصورة أساسية بدلا من التواجد على مقاعد بدلاء إنبى لوجود أكثر من مدافع بالفريق فى ذلك التوقيت لينجح فى تقديم موسم رائع مع الفريق الفيومى.
ولكن جاء بزوغ نجم مدافع إنبى مؤخراً نظراً لمشاركاته مع المنتخب الأولمبى والتى كان آخرها قيادته للدفاع فى المباراة الافتتاحية التى جمعت مصر ومالى فى افتتاح كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والتى فاز فيها الفراعنة بهدف نظيف ليحتل المنتخب صدارة مجموعته بثلاث نقاط وخلفه الكاميرون وغانا بنقطة واحدة وفى المؤخرة مالى بدون رصيد من النقاط.
ومع بزوغ نجم لاعب إنبى ترددت أنباء حول سباق القطبين الأهلى أو الزمالك حول ضمه وانتشرت تقارير حول انتقاله إلى أياً من القطبين فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
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