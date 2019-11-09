شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يكشف خطة الاستعداد لدور المجموعات بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق المصرى البورسعيدى ، بقيادة إيهاب جلال، لانطلاق دور المجموعات بالنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفدرالية الأفريقية نهاية الشهر الجارى، حيث يخوض الفريق أربع مباريات ودية الأولى أمام فريق الجمارك فى الحادى عشر من الشهر الجارى، وذلك قبل يوم واحد من مباراته أمام الاسماعيلى والتى تقام بالإسماعيلية والتى تستضيف أيضاً مباراة الفريق أمام مصر المقاصة فى السابع عشر من الشهر ذاته، فيما يُجرى الجهاز الإدارى للفريق اتصالاته حالياً لترتيب إقامة المباراة الرابعة والتى ستقام ببورسعيد فى الثامن عشر من الشهر ذاته.

و أكد ايهاب جلال، المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، أنه يسعى من خلال تلك المباريات لمنح لاعبيه حساسية المباريات خلال فترة التوقف الطويلة التى ستمتد لنحو شهر كامل، مشيراً إلى أن الجهاز الفنى يترقب قرعة دور المجموعات من الكونفدرالية والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل بالقاهرة حتى يتعرف على مواعيد المباريات وأماكن إقامتها سواء داخل أو خارج مصر، موضحاً أن برنامج إعداد الفريق اعتباراً من 20 نوفمبر الجارى سيتحدد طبقاً لمكان المباراة الأولى من دور المجموعات سواء باقامتها داخل مصر أو خارجها، حيث سيتطلب إقامة المباراة الأولى خارج مصر السفر مبكراً بنحو خمسة أيام على الأقل، مشيراً أن الجهاز الفنى يتابع وعن كثب كافة اللاعبين الموجودين مع المنتخبات الوطنية سواء أحمد جمعة مع المنتخب الوطنى الأول وكريم العراقى مع المنتخب الأوليمبى وكذلك محمود وادى مع منتخب فلسطين ومفتاح طقطق الذى سينضم اعتباراً من بعد غدٍ الأحد لمعسكر المنتخب الليبى المقام حالياً فى تونس استعداداً لمباراتيه أمام تونس وتنزانيا بتصفيات بطولة الأمم الأفريقية 2021.