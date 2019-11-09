شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية لعمرو السولية في معسكر الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام خلال قيامه بتدريبات استشفائية داخل معسكر الفراعنة المقام حالياً ببرج العرب بالإسكندرية استعداداً لمواجهة كينيا و جزر القمر يومي 14 و 18 نوفمبر الجاري. ويدرس حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم سفر لاعبيه الـ26 إلى جزر القمر يوم 15 نوفمبر الجارى، لخوض مباراة الجولة الثانية فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون. ويفكر البدرى فى عدم استبعاد أى لاعب من الرحلة، تحسبا لأى ظروف فى جزر القمر خاصة أن المنتخب سيتدرب على النجيل الصناعى هناك، ما يهدد بوقوع إصابات بين اللاعبين وهو ما يخشاه المدير الفنى.

عمرو السولية

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