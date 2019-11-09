شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الأفريقى لليد يشهد انطلاق نشاط الأكاديمية الأفريقية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد منصورو أريمو رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة اليد احتفالية بدء نشاط الأكاديمية الأفريقية لكرة اليد وإقامة الدورة الأولى للمدربين بحضور 31 مدربا من 17 دولة أفريقية غدا الأحد. كما يشهد أريمو أيضا توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الأفريقى لكرة اليد والاتحاد المصرى لليد لتفعيل نشاط الأكاديمية خلال الخمس سنوات القادمة . ويناقش أريمو مع مسئولى الاتحاد المصرى لكرة اليد خطة تطوير اللعبة أفريقيا فى ظل بدء نشاط الأكاديمية الأفريقية لمصر وبحث سبل التعاون مع الإتحادات الأفريقية الأخرى.

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