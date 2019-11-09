شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة النسائية يختتم معسكره الداخلى استعداداً لتصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة اليوم، السبت، معسكره المغلق الذى استمر لمدة ستة أيام ضمن الاستعدادات لخوض تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم تحت 20 سنة.

وخضع لاعبات المنتخب الوطنى لتدريبات استشفائية صباح اليوم قبل مغادرة المعسكر بعد المباراة القوية التى خاضها الفريق أمس أمام الفريق الأول بمركز شباب الأميرية SAK وانتهت بالتعادل 2/2.

وقدم المنتخب الوطنى بقيادة حسين عبد اللطيف أداءً قوياً خاصة فى ظل الأعمار السنية الصغيرة بالمنتخب تحت 20 سنة وأيضا ليلى زاهر من مواليد 2005 فى مواجهة الأميرية.

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من جهته أبدى حسين عبد اللطيف، المدير الفنى لمنتخب مصر للكرة النسائية، سعادته بالأداء القوى الذى قدمه الفريق فى المباراة الودية أمام مركز شباب الأميرية والتى انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما ضمن معسكر المنتخب استعدادا لخوض منافسات تصفيات أفريقيا لكأس العالم تحت 20 سنة.

أضاف عبداللطيف أن المستوي الذي وصل له الفريق خطوة نجح الهدف المطلوب بالوصول باللاعبات للمستوى الدولي لخوض منافسات تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم تحت 20 سنة.