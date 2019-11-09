- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة النسائية يختتم معسكره الداخلى استعداداً لتصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة اليوم، السبت، معسكره المغلق الذى استمر لمدة ستة أيام ضمن الاستعدادات لخوض تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم تحت 20 سنة.
وخضع لاعبات المنتخب الوطنى لتدريبات استشفائية صباح اليوم قبل مغادرة المعسكر بعد المباراة القوية التى خاضها الفريق أمس أمام الفريق الأول بمركز شباب الأميرية SAK وانتهت بالتعادل 2/2.
من جهته أبدى حسين عبد اللطيف، المدير الفنى لمنتخب مصر للكرة النسائية، سعادته بالأداء القوى الذى قدمه الفريق فى المباراة الودية أمام مركز شباب الأميرية والتى انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما ضمن معسكر المنتخب استعدادا لخوض منافسات تصفيات أفريقيا لكأس العالم تحت 20 سنة.
أضاف عبداللطيف أن المستوي الذي وصل له الفريق خطوة نجح الهدف المطلوب بالوصول باللاعبات للمستوى الدولي لخوض منافسات تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم تحت 20 سنة.
منتخب الكرة النسائية
منتخب مصر للكرة النساائية
منتخب مصر للكرة النسائية
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب الكرة النسائية يختتم معسكره الداخلى استعداداً لتصفيات أمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.