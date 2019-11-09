شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف مدة غياب محمود متولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن محمود متولي مدافع الفريق يحتاج ثلاثة أسابيع للتعافى من الإصابة التي يعانى منها فى العضلة الخلفية.

وأضاف عبد الحفيظ، أن محمود متولى يستكمل برنامجه العلاجى والتأهيلى خلال الفترة الحالية من أجل تجهيزه للعودة بشكل تدريجى للتدريبات الجماعية والمباريات، موضحاً أن متولى أجرى أشعة فى الإمارات على هامش معسكر الفريق الأخير، كما خضع للفحص الطبى لدى استشارى ألمانى للاطمئنان على إصابته، مؤكداً أن الأمور تسير بشكل جيد فى عملية تأهيل اللاعب وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

يذكر أن محمود متولى تعرض للإصابة بمزق فى العضلة الخلفية خلال مباراة السوبر المصرى أمام الزمالك التى فاز بها الأهلي 3ـ 2 وتوج فيها الأحمر باللقب للمرة 11.